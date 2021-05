Sanah, Cleo, Kayah, Sarsa... Jak naprawdę nazywają się polskie wokalistki? 

Kilka dni temu wyjaśniliśmy, jak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy - m.in. Sanah, Cleo, Taco Hemingway, Donatan, Martyna Wojciechowska czy Maryla Rodowicz. Nasz materiał cieszy się wielkim zainteresowaniem, a my znaleźliśmy jeszcze więcej gwiazd, których prawdziwe imiona i nazwiska mogą być Wam nieznane! A więc czas na drugą część naszego artykułu! Zobacz także: Sanah, Quebonafide, Cleo... Jak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy?! Prawdziwe imiona polskich gwiazd - część druga! 1. MEZO - raper Mezo to tak naprawdę Jacek Leszek Mejer. 2. STACHURSKY - to tak naprawdę Jacek Władysław Łaszczok. 3. MROZU - ten pseudonim nie wziął się znikąd. Oto bowiem Łukasz Mróz! 4. NERGAL - lider zespołu Behemoth to Adam Michał Darski. 5. Tomson i Baron - najbardziej nierozerwalny duet w polskim show-biznesie to Tomasz Lach i Aleksander Milwiw-Baron. 6. Maciej Maleńczuk ma na imię... Mirosław. Maciej to jego drugie imię. 7. Smolasty - ten popularny raper to Norbert Smoliński. 8. BLOWEK - ten jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów to Karol Gązwa! 9. Friz i Wersowa - najpopularniejsza power couple polskiego internatu to po prostu Karol Wiśniewski i Weronika Sowa!