Wyjazd Meghan Markle do Kanady miał być utrzymany w tajemnicy! Dlatego też księżna Sussex poleciała do Toronto regularnymi liniami lotniczymi całkiem sama. Ale oczywiście nic, co związane jest z rodziną królewską, nie może umknąć uwadze brytyjskich mediów, którym udało dowiedzieć się, co stoi za taką decyzją żony księcia Harry'ego.

Nie sprawdziły się plotki o tym, że Meghan chce pogodzić się z ojcem, Thomasem. Najwyraźniej Markle posłuchała męża oraz doradców od spraw wizerunku w rodzinie królewskiej, którzy zalecali jej, żeby nie kontaktowała się z tatą. Po co więc udała się samotnie do Kanady? Poznajcie szczegóły!

