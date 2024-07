1 z 10

Samochód Piotra Stramowskiego

Piotr Stramowski może pochwalić się bardzo luksusowym autem. Aktor jeździ Mercedesem. Przystojny gwiazdor został sfotografowany, gdy opuszczał budynek stacji TVN po udziale w porannym programie. Piotr Stramowski udał się do swojego samochodu, który trzeba przyznać, jest równie stylowy, co jego właściciel. Do tego kosztuje fortunę! Ile dokładnie?

Piotr Stramowski po opuszczeniu studia programu "Dzień dobry TVN" wsiadł do swojego, godnego gwiazdora, auta. To czarny Mercedes CLA w wersji z pakietem AMG. Ceny nowego auta w tym modelu zaczynają się od 150 tysięcy złotych! Trzeba przyznać, że samochód idealnie pasuje do Piotra Stramowskiego. Tylko spójrzcie na aktora i jego auto w naszej fotogalerii!

