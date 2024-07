Doda jest właśnie w trakcie przygotowań do swojego największego chyba projektu w tym roku. Już za niecały tydzień we Wrocławiu powstanie jej koncertowe DVD i wokalistka robi wszystko, aby było to spektakularne show na światowym poziomie. Przypomnijmy: "Wyciśniemy halę jak cytrynę"

Wokalistka ćwiczy pilnie w Warszawie, ale znalazła też czas na "lekki" tuning swojego auta, którym zamierza w przyszłym tygodniu jechać do Wrocławia. Doda umieściła na Instagramie zdjęcie swojego luksusowego Audi Q7 po tuningu. Karoseria auta jest matowa, podrasowane zostały felgi, wszystkie detale są teraz czarne, a co najważniejsze - gwiazda zażyczyła sobie więcej koni mechanicznych. Warto dodać, że w podstawowej wersji Audi Q7 jest warte aż 300 tysięcy złotych.

Tak wygląda auto Dody po tuningu. Warte swojej ceny?

