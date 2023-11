Kolejny dramat w "M jak miłość"! Nina po stracie dziecka jest w bardzo złym stanie, jedynie rozmowy i spotkania z Leszkiem podtrzymują ją przy życiu. W końcu kobieta zdecyduje się na rozmowę z Joanną i powie jej, aby zostawiła Leszka i zagrozi, że się zabije. Chodakowska nie potraktuje tej rozmowy poważnie i powie Leszkowi, że Nina znów ją nachodzi. Krajewski wybierze się do Niny i powie jej, że nigdy nie będą razem! Potem stanie się najgorsze...

Ostatnia rozmowa Niny z Joanną przed próbą samobójczą?

Nina już podczas rozmowy z Joanną wspomni o planach samobójczych:

Po stracie dziecka tylko Leszek mi został, rozumiesz? Mam tylko jego! Wiem, że jeszcze wszystko może się między nami poukładać, możemy mieć dziecko, założyć rodzinę... Ale jeśli on do ciebie wróci, jeśli mi go zabierzesz, to ja tego już nie zniosę. Skończę ze sobą. Nie dajesz mi wyboru, a ja nie mam już nic do stracenia - powie Nina doprowadzona do ostateczności.

Zrozpaczona kobieta czuje, że nie ma już nic do stracenia i powie wprost Joannie, że jeśli nie zostawi Leszka to przez nią się zabije:

Jeśli nie pozwolisz mu odejść, będziesz miała mnie na sumieniu. Potrafisz wziąć na siebie taką odpowiedzialność?

Chodakowska, myśląc, że to kolejne fanaberie Niny, nie potraktuje jej słów poważnie. Co więcej powie o wszystkim Leszkowi, a ten będzie myślał, że jego była kochanka znów nachodzi Joannę. Zdenerwowany powie zdesperowanej kobiecie, że jej nie kocha i nigdy z nią nie będzie:

Nie wiem, po co tam poszłaś, co chciałaś w ten sposób osiągnąć. Nie wrócę do ciebie. Przykro mi, ale nie można nikogo zmusić do miłości!

Nina pożegna się z Leszkiem przed próbą samobójczą!

Za chwilę przekona się, że to nie były kolejne gierki Niny, ale jej wołanie o pomoc, które zignorował zarówno on, jak i Chodakowska! Przekona się o tym, kiedy odczyta SMS-a:

Masz rację, nikogo nie można zmusić do miłości. Bardzo się boję tego, co chcę zrobić, ale nie mam innego wyjścia. Nie mogę żyć bez ciebie. Nie obwiniaj się... I wybacz mi, zapomnij o tym, co złe. Nie będę wam już przeszkadzać.

Czy zdąży uratować kobietę? Nina zniknie z "M jak miłość" popełniając samobójstwo?

Nina poprosi Joannę, aby zostawiła Leszka

Chodakowska powie Leszkowi o tej rozmowie, a on ostatecznie odrzuci Ninę.

Po ich rozmowie dostanie pożegnalnego SMS-a!

