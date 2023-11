Wstrząsająca historia 14-letniego Kacpra z Gorczyna budzi coraz więcej emocji. Nastolatek popełnił samobójstwo. Powiesił się, bo był prześladowany w szkole przez swoich rówieśników ze względu na homoseksualną orientację i styl ubierania się.

O sprawie poinformowała telewizja Nowa TV, która miała okazję porozmawiać z mamą Kacpra:

Moje dziecko było za wrażliwe na te czasy. On nie dawał sobie rady. Dokuczali mu. Dokuczali mu w szkole, wyzywali go.

Samobójstwo 14-letniego Kacpra

Kacper w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do gimnazjum w Łasku. Tam zaczął być prześladowany. Mama przeniosła go więc do innej szkoły, ale to nie pomogło - rówieśnicy, którzy nie dawali mu spokoju, mieszkali przecież w tej samej miejscowości:

To było grzeczne dziecko, niewygodne dla pozostałych, dla tych wszystkich łobuzów i oni prawdopodobnie mu robili krzywdę - mówi dziadek chłopca.

Kacper zwierzał się mamie ze swoich problemów. Szkoła i pedagodzy jednak nie zareagowali na jego krzywdę:

W porę nie zareagował żaden z pedagogów, a przecież problemy nastolatka nie pojawiły się z dnia na dzień. Od dłuższego czasu walczył z rówieśnikami, którzy nie akceptowali jego odmienności - mówi mama Kacpra.

Dyrektorka szkoły, której był uczniem, w rozmowie z Super Expressem mówi, że nie docierały do niej żadne niepokojące sygnały:

Kacper chciał co prawda zmienić klasę na inną, ale potem zrezygnował z tego. Po wakacjach przeniósł się do innej szkoły. Nie wiązałabym jego śmierci z tym, co działo się u nas - wyjaśnia dyrektorka gimnazjum.

Tragicznym finałem historii Kacpra zainteresował się m.in. znany polityk prezydent Słupska Robert Biedroń, który w krótkich, ale bardzo dosadnych słowach skomentował to, co się stało:

Człowiek jest jedynym gatunkiem na Ziemi, który nienawidzi z powodu homoseksualności. Żegnaj Kacprze - napisał na Facebooku.

Głos zabrał również ks. Grzegorz Kramer:

Jeśli na to nałoży się wielka wrażliwość i poczucie "inności", to bardzo łatwo stać się ofiarą tych, którzy tak samo sobie nie radzą z emocjami, ale inaczej to wyrażają – agresją”. Jest we mnie gniew, bo ciągle słyszę, że jestem w kraju o chrześcijańskich korzeniach, o wartościach religijnych. A w tym samym czasie każdy, kto jest inny, albo ma swój styl, odbiegający od przyjętych norm i konwenansów musi się ukrywać - mówi.

Głos w sprawie Kacpra zabrali przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii? Cecylia Jakubczak, rzeczniczka KPH wyjaśnia, że w tym przypadku zawiódł system edukacji, w którym bardzo mało mówi się o homofobii i transfobii:

Zawiódł system, który nie chce słyszeć o homofobii i transfobii. A ta zbiera żniwo w postaci nastolatków, którzy decydują się odebrać sobie życie. Bijemy na alarm! Powiedzmy "dość" samobójstwom wśród nastolatków! Zapalmy znicze i pokażmy młodzieży LGBT, że jesteśmy z nimi - mów Jakubczak.

W sieci powstała inicjatywa „Zapal znicz dla Kacpra”:

Powiedz dość samobójstwom wśród nastolatków. 23 września o godz. 18:00 przyjdź pod budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapal znicz ku pamięci Kacpra i pokaż młodzieży LGBT, że nie jest sama.

14-letni Kacper popełnił samobójstwo.

Każdy może uczcić jego pamięć i wesprzeć młodzież LGBT!