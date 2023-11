1 z 6

Już dziś o 20:10 w Polsacie będzie można po raz kolejny obejrzeć kultowy film "Sami Swoi" z 1967 roku o losach dwóch zwaśnionych rodzin - Pawlaków i Kargulów, którzy trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Obiecane. Kultowa komedia w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów polskiego kina. „Sami Swoi” od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów, którzy uwielbiają oglądać sąsiedzką wojnę Kazimierza Pawlaka z Władysławem Kargulem - czy to kota, czy o dwa palce ziemi. Do tego mistrzowskie gagi, świetny scenariusz, wyjątkowe zdjęcia...

W filmie wystąpiła plejada wielkich aktorów - m.in. Wacław Kowalski, Władysław Hańcza, Zdzisław Karczewski, Witold Pyrkosz, Ryszard Kotys.

Choć film zasługuje na absolutną 10 w skali 0-10, to nie oznacza to, że wierni widzowie i kinomaniacy doszukali się w nim małych wpadek i błędów (które oczywiście nie wpływają w żaden sposób na odbiór filmu). Znajdziecie je w naszej galerii!

