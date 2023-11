Katarzyna Chrzanowska mieszka aktualnie w Andaluzji. Wyprowadziła się z Paryża tuż po atakach terrorystycznych.

"Kochani, postanowiłam przezimować na słońcu , nauczyć się nowego języka, nabrać dystansu do pewnych problemów. Miałam trudny czas i postanowilam ratować swoją skórę, żeby być zdrowa i silna dla mojej rodziny, przyjaciól, fanów. Zawsze marzyłam o miejscu gdzie ludzie się uśmiechają, są zadowoleni, że żyją, dają żyć innym i co wiecej sa zyczliwie nastawieni do drugiego czlowieka, dziela sie chetnie swoim czasem, nie spiesza sie, patrza w oczy przy rozmowie, sa skorzy do zartow. Od listopada kazdy dzien potwierdza mi, ze takie miejsce znalazlam ( aha bardzo wazne: kochaja i szanuja zwierzeta. Maja czas na sjeste i kochaja spiew i taniec). Tesknie za wami, za ciekawa rola, o ktorej moglibysmy rozmawiac, a nie o tym jaka mialam torebke na premierze. Powiem szczerze, ze ta jakość życia, która tu znalazłam bardzo kusi, uzdrawia i coraz trudniej mi wrócić do was. Jesteśmy w kontakcie przez fb.

Pozdrawiam was mocno.

Bądźcie dzielni i dawajcie innym to wszystko czego ja uczę sie tutaj od tych ludzi. Krąg życzliwości sie rozszerza bardzo szybko.

Love." - czytamy na jej stronie Facebookowiej.