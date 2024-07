Programy typu talent-show to doskonały sposób na promocję dla młodych wykonawców, którzy do tej pory tworzyli w zaciszu własnego mieszkania. Dzięki temu, że zainteresowanie takimi formatami jest ogromne powstają kolejne show, a różnią je jedynie formuły wyłaniania zwycięzców. W Polsce do najpopularniejszych należą "The Voice", "X-Factor" oraz "Must Be The Music". Przypomnijmy: Polacy wybrali najlepszy talent-show. Kto na prowadzeniu?

Właśnie w "MBTM" pojawił się zespół Sachiel. Ich muzyka w niczym nie przypomina tej granej przez stacje radiowe i być może właśnie dlatego widzowie Polsatu zdecydowali, że to właśnie im należy się wygrana w siódmej edycji. W sieci pojawił się właśnie teledysk do ich pierwszego singla "Po prostu walcz". Klip nakręcono w Trójmieście oraz rodzinnym mieście zespołu Krzeszowie. Wykorzystano także ujęcia z występów w programie.



Klip reprezentuje najważniejsze momenty Naszej drogi w programie "Must Be The Music". Chcieliśmy pokazać, jak wygląda Nasze życie, wszystkie emocje i wzruszenia, które towarzyszyły nam podczas programu. Dostaliśmy niepowtarzalną szansę rozwoju, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni, a poprzez teledysk i piosenkę chcemy dać wsparcie Tym, którzy takiej szansy nie otrzymali - mówią członkowie Sachiel.



Jak wam się podoba ich pierwszy klip po "MBTM"?

