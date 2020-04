Rzecznik rządu podaje możliwe daty zdejmowania ograniczeń! Kiedy wyjdziemy z domów?

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził w Polskim Radiu, że w ciągu najbliższych dwóch dni będą zapadać decyzje w sprawie zdejmowania pierwszych ograniczeń związanych z koronawirusem. Ogłoszenia ich możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.

Jakie to będą ograniczenia? Czy to oznacza, że wkrótce będzie można wyjść z domu np. na inne zakupy niż spożywcze, albo po prostu na spacer?

Kiedy otworzą lasy, parki, bulwary?

Piotr Müller wyjaśnił, że ostateczne decyzje zapadną po tym, jak spłyną dane dotyczące zachorowań w czasie wielkanocnym.

Wczoraj odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Decyzje będą podejmowane jutro i pojutrze. W pierwszej fazie na pewno rozpatrujemy kwestie związane ze zdjęciem ograniczeń w zakresie limitow w sklepach.

Jak doprecyzował, ograniczenia pozostaną, ale będą realizowane w inny sposób. Kolejne zdejmowane ograniczenia mają dotyczyć - jak to określił - "aktywności w ramach lasów, czy innego typu przestrzeni publicznych". Prowadząca "Salon polityczny Trójki" dopytała kiedy można się spodziewać otwarcia parków, skwerów, bulwarów, lasów?

Ja myślę, że jeżeli będą podejmowane decyzje co do zdejmowania ograniczeń, to będzie jedna z pierwszych decyzji. Dlatego jeżeli będziemy to ogłaszać pod koniec tego tygodnia, spodziewałbym się, że to jest aspekt, który jest brany najbardziej pod uwagę - potwierdził dość zawile rzecznik.

Czy to oznacza, że od przyszłego poniedziałku będziemy mogli wejść legalnie do parku, czy lasu bez groźby ogromnego mandatu? Zobaczymy już niebawem.

Szumowski zapowiada "odmrażanie" gospodarki

Tymczasem minister zdrowia Łukasz Szumowski był we wtorkowy poranek gościem w radiu RMF FM. Jak zapowiedział, już od 19 kwietnia (najbliższy poniedziałek), zacznie się stopniowe odmrażanie gospodarki. Nie podał jednak wielu szczegółów. Zapowiedział za to, że jego zdaniem nie mamy co liczyć na normalne wakacje, jak dotąd.

O wakacjach takich jakie sobie wyobrażamy, i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć - mówił wprost Szumowski.

