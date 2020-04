Minister zdrowia podał datę "odmrażania" gospodarki! Czy zostaną otwarte salony fryzerskie i galerie handlowe?

Łukasz Szumowski w radiowym wywiadzie powiedział, kiedy rozpocznie się "odmrażanie" gospodarki! Minister Zdrowia potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia, że zaledwie kilka dni po świętach Wielkanocnych rząd zacznie odchodzić od ograniczeń. Czy to znaczy, że zostaną otwarte m.in. salony fryzjerskie czy galerie handlowe? I kiedy dokładnie zostaną zniesione niektóre obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa?

Tuż przed świętami Krzysztof Berenda z RMF FM dotarł do wstępnych planów rządu, według którego w pierwszej kolejności władze pozwolą na otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Mają również zostać otwarte sklepy z odzieżą w galeriach handlowych.

Teraz Łukasz Szumowski w wywiadzie w RMF FM osobiście potwierdził wcześniejsze doniesienia i podał, kiedy zacznie się "odmrażanie" gospodarki w naszym kraju!

Minister zdrowia skomentował, dlaczego władze chcą rozpocząć "odmrażanie" gospodarki. Łukasz Szumowski nie ukrywa, że koszt wprowadzenia obostrzeń jest naprawdę ogromny.

To jest taniec na linie, albo na brzytwie. Bo z jednej strony koszt lockdownu, takiego całkowitego zamkniecia kraju, to jest około 10 miliardów na dobę, no może na dwa dni. Z drugiej strony wiemy, że dzięki temu mamy jedną z najniższych ilości wirusa na milion mieszkańców. To ma swoje koszty. Pytanie czy możemy odmrozić gospodarkę bez uwalniania dzieci do szkół, czy nie. A przypominam, że jeżeli nie odmrozimy gospodarki to będą umierali ludzie już nie na Covida, a na inne choroby - onkologiczne, choroby rzadkie, choroby sercowo-naczyniowe. Medycyna wymaga budżetu i pieniędzy.

Problem z tą epidemią jest taki - nie ma żadnych danych, że ona zakończy się w lecie, czy na jesieni. Nie ma żadnych danych, że ona wygaśnie w jakiś cudowny sposób. Musimy mieć perspektywę do czasu wynalezienia szczepionki.