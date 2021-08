Czy wkrótce w Polsce zostane ogłoszony lockdown? W związku z pandemią koronawirusa władze wprowadzą kolejne obostrzenia? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy. Teraz wszystkie wątpliwości w sprawie ewentualnego lockdownu rozwiał rzecznik resortu zdrowia! Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z mediami zdradził, kiedy władze mogą ogłosić zamrożenie gospodarki. Będzie kolejny lockdown w Polsce? W ostatnich tygodniach nastąpił ogromny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Tylko w ciągu minionej doby w Polsce potwierdzono aż 20 156 przypadków koronawirusa, a zmarło 301 osób (dane z dnia 29 października). W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii władze wprowadziły wiele ograniczeń. Cała Polska znajduje się w czerwonej strefie w której obowiązuje m.in. zakaz organizowania wesel czy ograniczenie działalności restauracji. Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej przyznał, że rząd nie chce teraz wprowadzać lockdownu. Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe. [...] Ograniczmy nasze kontakty tak szybko, jak to możliwe. Apeluję o przestrzeganie tych zasad, żeby nadzieja wróciła z powrotem. Musimy "zdusić" tę drugą falę- mówił Mateusz Morawiecki. Kiedy więc możemy spodziewać się kolejnego lockdownu? Jest komentarz rzecznika resortu zdrowia! (...) Na pewno jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali tę skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń, to niestety można przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim a nie długim czasie może dojść- Wojciech Andrusiewicz powiedział na antenie Radia Plus. Waszym zdaniem władze już teraz powinny wprowadzić lockdown? Zobacz także: Nieoficjalnie: Rząd ponownie zamknie zakłady fryzjerskie i...