Rząd wprowadza obowiązek zakrywania nosa i ust! Sprawdź od kiedy i gdzie możesz kupić maseczki

W związku z szybko narastającą liczbą osób zakażonych koronawirusem w Polsce rząd wprowadza kolejne zmiany i obostrzenia przed świętami wielkanocnymi. Jednym z nich jest nakaz zakrywania nosa i ust dla wszystkich przebywających w przestrzeni publicznej.

Do tej pory w Polsce nie było takiego obowiązku, mimo że w wielu krajach był on wprowadzany już na dużo wcześniejszym etapie walki z koronawirusem. Jak poinformował minister zdrowia, obowiązek ten wejdzie w życie dopiero po świętach - od czwartku 16 kwietnia. Do tego czasu każdy powinien zdążyć kupić maseczki ochronne lub je samodzielnie uszyć. W ostateczności usta i nos można zakrywać hustą.

Noszenie maseczek w Polsce jest obowiązkowe!

Do tej pory zdania specjalistów na temat obowiązku noszenia maseczek ochronnych były mocno podzielone. Sam Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, podkreślał, że najważniejsze jest przede wszystkim mycie i dezynfekowanie rąk, a noszenie maseczek przez osoby zdrowe nie jest koniecznością.

Teraz najwyraźniej pojawił się zwrot w tej sprawie i rząd wprowadził obowiązek zakrywania ust i nosa (noszenia maseczek ochronnych) dla wszystkich. Od przyszłego czwartku, 16 kwietnia będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

W jakich marketach można kupić maseczki ochronne i ile kosztują?

Maseczki ochronne są już dostępne na rynku. Za maseczkę jednorazową zapłacimy w aptekach między 6,50 a 25 zł. Dostępne są też maseczki wielorazowe, które powinny być wyprane po każdym użyciu i ich koszt zaczyna się od 8 zł. Maseczki ochronne kupimy też w popularnych dyskontach, np. w Biedronce dostaniemy je w trzypaku. Za takie opakowanie zapłacimy 14,99 zł.

W sieci jest też mnóstwo pomysłów na to, jak można samodzielnie zrobić maseczkę ochronną z produktów, które każdy z nas ma w domu.

East News

W wielu krajach obowiązek noszenia maseczek został wprowadzony na początku walki z koronawirusem.