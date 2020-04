Rząd otwiera hotele - jednak pojedziemy na wakacje! Zobaczcie szczegóły

Na tę wiadomość czekała cała polska branża turystyczna i wszyscy, którzy planują wakacje i wyjazdy letnie. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę na konferencji prasowej kolejny - II etap powrotu do normalności, czy odmrażania gospodarki. Jednym ze zniesionych ograniczeń ma być otwarcie hoteli. Kiedy nastąpi i jak ma dokładnie wyglądać? Zobaczcie, co do tej pory wiadomo.

Hotele i cała branża turystyczna to segment polskiej gospodarki, który natychmiast i bardzo mocno odczuł epidemię koronawirusa. Wymuszone zamknięcie hoteli i miejsc z noclegami spowodowało, że z dnia na dzień ich właściciele stracili możliwość zarobku.

Początkowo wypowiedzi przedstawicieli rządu nie nastrajały zbyt optymistycznie. Minister Łukasz Szumowski pytany przez Roberta Mazurka w RMF FM mówił, że nie ma co myśleć o takich wakacjach, jak dotąd.

O wakacjach takich jakie sobie wyobrażamy, i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały że epidemia wygaśnie z powodu lata.

Jednak równocześnie zapowiedziano, że same hotele zostaną otwarte już w drugim etapie odmrażania gospodarki. Dziś ogłoszono, że nastąpi to już 4 maja.

Zobacz także: Kiedy odmrożenie gospodarki? Minister rozwoju podała wstępny termin! "Pojawią się kolejne poluzowania"

II etap odmrażania gospodarki - otwarcie hoteli

Dlaczego rząd wybrał 4 maja? Jak tłumaczył premier, specjalnie zdecydowano się na otwieranie hoteli i miejsc noclegowych po tzw. weekendzie majowym. Chodzi o to by w najbliższe wolne dni ludzie nie ruszyli masowo na wyjazdy, bo to by zwiększyło prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa.

Jak to będzie wyglądało? Jak ogłoszono na konferencji, wprawdzie hotele i miejsca noclegowe będą otwierane, jednak ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych czy hotelowych przestrzeni rekreacyjnych - jak siłownie, sale zabaw, czy baseny.

Premiera pytano m.in. czy otwarcie hoteli oznacza otwarcie hotelowych restauracji?

O otwarciu restauracji myślimy w kolejnych etapach - stwierdził premier. - Na ten moment ważne jest zachowanie dystansu w hotelach - dodał.

Jak zapewniał, rząd będzie też pracować nad szczegółami, w jaki sposób dopuścić wewnętrzną organizację dla klientów "takich instytucji jak gospodarstwa agroturystyczne" - mówił premier.

Przedstawiciele branży cieszą się ze zniesienia restrykcji, ale mają pewne uwagi.

Generalnie informacja jest bardzo dobra - mówił w TVN24 Henryk Orfinger z Konfederacji Lewiatan. - Musimy się nauczyć funkcjonować w nowych warunkach.

Jak tłumaczył, branża chciałaby jednak większego otwarcia części wspólnych - jak np. baseny czy sauny suche. Hotele potrzebują rozrywek dla gości, a teraz jest o to trudno.