Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zabrała głos w sprawie dalszych kroków dotyczących odmrażania gospodarki. Zapowiedziała, że wkrótce nastąpią kolejne poluzowania obostrzeń, zdradzając realny termin przywrócenia gospodarki do normalnego funkcjonowania. Kiedy możemy się tego spodziewać? I czy możemy liczyć na wprowadzenie stanu sprzed pandemii koronawirusa?

Jadwiga Emilewicz w rozmowie z dziennikiem "Polska Times" zapowiedziała, że gospodarka ma zostać odmrożona do końca czerwca. Niedługo mają zostać poluzowane kolejne restrykcje. Gdyby w wyniku znoszenia obostrzeń liczba zachorowań gwałtownie wzrosła, niektóre z nich mogą zostać wprowadzone ponownie.

Wkrótce pojawią się kolejne poluzowania. Ale też wszystko będzie podlegać stałej ewaluacji. Gdyby się okazało, że nagle liczba zachorowań zaczyna gwałtownie rosnąć, to wcale nie wykluczone, że z części poluzowań będziemy musieli się wycofać. Swoją drogą odpowiedzialne zachowania Polaków w czasie epidemii, pokazują, że taka decyzja byłaby akceptowalna społecznie - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Polska Times"

Minister rozwoju wskazała koniec czerwca jako datę realnego odmrożenia gospodarki ale zastrzegła, żeby nie traktować tego, jako powrotu do stanu sprzed pandemii:

Nasz scenariusz bazowy zakłada, że na koniec czerwca. Ale też proszę tego nie traktować tego jako powrotu do stanu sprzed wybuchu pandemii. Nawet w sytuacji, gdy wszystkie sklepy zostaną otwarte w pełnym wymiarze, to i tak dalej będą obowiązywały różnego rodzaju restrykcje sanitarne. Nowa normalność w wielu miejscach będzie się różnić od tego, do czego się przyzwyczailiśmy przed kryzysem.