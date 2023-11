Reklama

Basia Kurdej-Szatan jest jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Wyróżnia się nie tylko talentem, ale i dużym poczuciem humoru. A co ważniejsze ma duży dystans do siebie. Widać to w jej stylizacjach! Na czerwonym dywanie zawsze zachwyca, ale codzienne zestawy często są tworzone z dużą dawką humoru. Tak też było tym razem. Zobaczcie, jaką bluzę założyła gwiazda...

Odważny manifest na bluzie czy żart?

Aktorka pochwaliła się na Instagramie swoją codzienną stylizacją, z dresem w roli głównej. Jednak to napis na bluzie przykuł największą uwagę internautów, którzy bardzo pozytywnie ocenili ten look. Czerwona bluza pochodzi z kolekcji Łukasza Jemioła, a napis: „First sex, second love” (najpierw seks, potem miłość), który jest dosyć odważny, ale pasuje do luźnej stylizacji aktorki i jej poczucia humoru. Fani od razu zrozumieli ten niewinny żart i posypały się pozytywne komentarze.

Super bluza ???? Haha super bluza ???? Fajna koszulka ???????? Basiu boska bluza można wiedzieć gdzie kupiona?????????

Podobają Wam się bluzy z mocnymi hasłami?

