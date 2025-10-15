Ryszard Rynkowski miał wystąpić podczas festiwalu w Opolu w ramach jubileuszu Jacka Cygana. Jednak 14 czerwca 2025 roku wydarzyła się dramatyczna sytuacja. Wokalista, będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję drogową w okolicach swojego miejsca zamieszkania w Brodnicy. Rynkowski oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję w swoim domu. Artysta miał 1,84 promila we krwi. Do sądu trafił akt oskarżenia, a teraz pojawiły się nowe doniesienia ws. Ryszarda Rynkowskiego!

Reklama

Ryszard Rynkowski jest w trudnej sytuacji

To dopiero początek problemów Ryszarda Rynkowskiego! Artyście postawiono zarzuty na podstawie artykułu 178a Kodeksu karnego. Nie ulega wątpliwości, że muzyk był pod wpływem alkoholu.

Choć Rynkowski po zdarzeniu wystosował oficjalne przeprosiny i zapewnił, że wyciągnął z tej sytuacji lekcję, to zdecydował się też pójść o krok dalej i zawiesił wszelką działalność artystyczną. Jak informował jego menadżer - na chwilę obecną do wiosny.

Sprawa z aktem oskarżenia to nie jedyne trudne doświadczenie w życiu Rynkowskiego, bo 18 września nagle odeszła jego żona. Edyta Rynkowska miała zaledwie 52 lata. W obliczu tej tragedii śledczy nie wykluczają, że artysta sam zdecyduje się poddać karze za jazdę pod wpływem alkoholu.

Akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego trafił do sądu w Brodnicy

30 września 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Brodnicy skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu. Informację potwierdził prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Muzyk przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień.

Sprawa została przypisana jednemu z sędziów zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw. Jak poinformowała prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy, Małgorzata Redmerska-Górna, do tej pory nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Brodnicy w dniu 30 września 2025 r. Sprawa została przekazana sędziemu zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw do referatu. W chwili obecnej nie ma wyznaczonego terminu rozprawy skomentowała prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy Małgorzata Redmerska-Górna dla Plejady

Sądzicie, że Ryszard Rynkowski dobrowolnie podda się karze?

Reklama

Zobacz także: Syn Ryszarda Rynkowskiego zabrał głos po śmierci matki. Wystarczyły trzy słowa