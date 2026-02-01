31 stycznia 2026 roku Ryszard Rynkowski, 74-letni piosenkarz, pojawił się na scenie w Centrum Kultury w Pruszkowie. Był to jego pierwszy koncert po dłuższej przerwie w działalności artystycznej, spowodowanej tragicznymi wydarzeniami w jego życiu osobistym. W czerwcu 2025 roku artysta spowodował kolizję drogową, będąc pod wpływem alkoholu. Niedługo potem zmarła jego żona, 52-letnia Edyta Rynkowska. Po tych przeżyciach Rynkowski całkowicie wycofał się z życia publicznego.

Menadżer wyjawia kulisy: "Ciśnienie skoczyło, zawroty głowy"

Powrót artysty na scenę okazał się pełen emocji. Podczas koncertu w Pruszkowie Ryszard Rynkowski od samego początku miał trudności z poruszaniem się po scenie. Około godziny po rozpoczęciu występu piosenkarz zszedł ze sceny i nie powrócił już na nią. Koncert został przerwany, a następny występ zaplanowany na 1 lutego 2026 roku odwołany.

Bogdan Zep, menadżer Ryszarda Rynkowskiego, w rozmowie z redakcją "Faktu" opowiedział o powodach przerwania koncertu i odwołania kolejnego. Jak wyjaśnił, u artysty pojawiły się silne emocje i stres związane z powrotem na scenę po śmierci żony.

Emocje wzięły górę, duży stres się pojawił, bo to pierwszy występ po przerwie. Rysiek miał wcześniej próbę, po niej wszystko się nasiliło, wróciły wspomnienia, bo zawsze towarzyszyła mu żona… Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy, lekarz zalecił odpoczynek - powiedział Bogdan Zep.

W związku z zaleceniami lekarza podjęto decyzję o odwołaniu koncertu zaplanowanego na 1 lutego. Menadżer zaznaczył jednak, że zespół będzie się starał, by koncert został przełożony.

Co dalej z koncertami Rynkowskiego?

Obecnie nie wiadomo, kiedy Ryszard Rynkowski wróci na scenę. Menadżer nie wyklucza przełożenia odwołanego koncertu, jednak decyzja będzie zależała od stanu zdrowia artysty. Fani Rynkowskiego wyrazili swoje wsparcie i troskę, śledząc informacje o jego stanie zdrowia.

Rynkowski przerwał koncert, co wywołało ogromne poruszenie wśród zgromadzonej publiczności. Występ w Pruszkowie miał być początkiem nowego rozdziału, jednak zamiast muzycznej euforii pojawiły się łzy i niepokój. Stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego pozostaje pod obserwacją, a jego dalsze losy sceniczne są niepewne.

