Ryszard Rynkowski to ceniony polski piosenkarz i kompozytor, który od lat gromadzi pod sceną tłumy słuchaczy. Ostatnio jednak los go nie oszczędzał, a w mediach mówiło się o nim głównie w świetle nieprzyjemnych wydarzeń. Najpierw artysta znalazł się w centrum skandalu za jazdę pod wpływem i spowodowanie wypadku, a niewiele później dowiedzieliśmy się o śmierci jego żony.

Wokalista odsunął się w cień, próbując poukładać swoje życie na nowo. Jak się właśnie okazało, zdecydował się wrócić na scenę i to lada moment!

Ryszard Rynkowski wraca na scenę

Ryszard Rynkowski wraca do koncertowania po kilkumiesięcznej przerwie. Jak możemy się dowiedzieć, 31 stycznia 2026 roku wokalista wystąpi w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. To pierwszy koncert w ramach trasy "Ryszard Rynkowski – największe przeboje". Już następnego dnia artysta zaśpiewa w Tomaszowie Mazowieckim. Zaplanowane są również koncerty w Warszawie, Włocławku i Piotrkowie Trybunalskim.

Trasa koncertowa przyciąga ogromne zainteresowanie. Bilety, których ceny wynoszą 149, 159 i 169 złotych, są już niemal wyprzedane.

Tragiczna śmierć żony Rynkowskiego. Magdalenę pożegnały tłumy

18 września 2025 roku zmarła Magdalena Edyta Rynkowska, żona artysty. Miała 52 lata. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana pęknięciem żylaków przełyku. Prokuratura umorzyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich.

Pogrzeb odbył się 27 września 2025 roku. Msza żałobna miała miejsce w parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy, a urna z prochami została złożona na cmentarzu parafialnym. W uroczystości uczestniczyły tłumy, choć grób nie utonął w kwiatach – rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację.

Skandal z udziałem Ryszarda Rynkowskiego

Niedługo przed stratą żony, 14 czerwca 2025 roku Ryszard Rynkowski spowodował wypadek samochodowy. Uderzył w inny pojazd podczas próby wyprzedzania i oddalił się z miejsca zdarzenia. Został rozpoznany przez drugiego kierowcę, a policja, która przybyła do domu artysty, stwierdziła u niego 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po incydencie wszystkie koncerty Rynkowskiego zostały odwołane. Planowane na jesień występy nie doszły do skutku również z powodu żałoby po śmierci żony.

We wrześniu 2025 roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu. Zarzuty dotyczą prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i ucieczki z miejsca wypadku. Postępowanie sądowe nadal trwa i nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Artysta przeprosił publicznie za swoje zachowanie i zadeklarował, że wyciągnie z tej sytuacji wnioski.

Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski podkreślił w swoim oświadczeniu.

Pomimo toczącego się śledztwa, Ryszard Rynkowski postanowił wrócić na scenę i spotkać się ze swoimi fanami. Jego powrót wywołuje wiele emocji i jest szeroko komentowany w mediach.

