Ryszard Kotys, czyli serialowy Marian Paździoch ze "Świata według Kiepskich" ma problemy z pamięcią? W najnowszym wywiadzie 85-letni aktor przyznał, że gubi się w nowych miejscach i ma problemy z orientacją w terenie.

Ryszard Kotys w rozmowie z "Rewią" przyznał, że w nowych miejscach często się gubi, co go bardzo przeraża:

To prawda, gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony - wyznał aktor.