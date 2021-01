Nie żyje Ryszard Kotys, uwielbiany przez widzów Marian Paździoch ze "Świata według Kiepskich". Jak poinformował Polsat News, gwiazdor serialu zmarł w nocy ze środy na czwartek. Kotys od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą.

Wiadomość o śmierci aktora poruszyła nie tylko fanów serialu, ale też wszystkich, którzy lubią polskie kino. 88-letni aktor przez 65 lat pracy zagrał w 150 filmach i ponad 40 serialach. Mogliśmy go odlądać m.in. w "Kingsajzie", "Rozmowach kontrolowanych", czy "Vabanku".

Najbardziej kojarzony jest jednak z rolą Mariana Paździocha. Kotys w serialu grał jedną z kluczowych i najbardziej charakterystycznych postaci - najbliższego sąsiada Ferdka Kiepskiego, najpierw konkurującego z nim, z czasem coraz częściej trzymającego z sąsiadem sztamę. Mimo licznych awantur, można powiedzieć, że skazani na siebie są też przyjaciółmi. Czy po odejściu tak ważnej postaci pisze produkcja serialu? Zobaczcie wpis na oficjalnym profilu "Świata według Kiepskich".

Produkcja "Świata według Kiepskich" żegna Ryszarda Kotysa

Krótko po informacji o śmierci Ryszarda Kotysa, na facebookowym profilu serialu "Świat według Kiepskich" pojawił się wpis. Produkcja pożegnała w nim aktora:

Dziś w nocy po ciężkiej chorobie zmarł Ryszard Kotys, aktor filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta, aktor Wajdy, Kutza, Hasa, Holland i Machulskiego, twórca setek wspaniałych kreacji i historii a dla nas najlepszy (wbrew pozorom) przyjaciel Ferdka - Marian Janusz Paździoch.

Żegnaj! Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach!

A ten rok miał być lepszy!

Ostatnie zdanie to nawiązanie do drugiej wielkiej straty - w październiku zmarł w krakowskim szpitalu Dariusz Gnatowski, grający w serialu inną znaczącą postać - Arnolda Boczka. Trafił do szpitala z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową. Już po śmierci badanie wykazało, że był zarażony koronawirusem.

Czy po odejściu aktorów grających Boczka i Paździocha serial będzie kontynuowany? Tego na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne - jeśli tak - serial bez Kotysa i Gnatowskiego nie będzie już taki sam.

