Kinga Rusin od kilku miesięcy ciężko trenowała i przygotowywała się do wielkiego maratonu z gwiazdami, do którego doszło w miniony weekend na Mazurach. Na wielkiej imprezie pojawiło się sporo równie pięknych i zdolnych gwiazd, chcących spróbować swoich sił w sporcie. Jurorka "You Can Dance" powiesiła sobie poprzeczkę baaardzo wysoko i wystartowała w biegu na 10 kilometrów.

Reklama

- Trochę te moje przygotowanie trwały, dzisiaj wielki sprawdzian. Dla kogoś kto biega 10 kilometrów to pewnie nie jest wielka rzecz, dla mnie to jest ogromna rzecz. Nie wiem, czy kiedykolwiek przebiegłam 10 kilometrów - zdradziła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Pomimo wielu obaw, gwiazda dobiegła do mety, na której czekała na nią... miska z lodem. Kinga Rusin nie patrząc na tłum fotoreporterów i przechodniów, zdjęła buty i relaksowała zmęczone stopy. Widać, że potrzebowała takiego odpoczynku po męczącym odcinku. Ale to nie pierwszy raz kiedy mogliśmy oglądać zgrabne nogi Kingi. Z okazji Wielkanocy dziennikarka pokazywała jak używać scrubów jej marki. Zobacz: Rusin w wannie pokazuje jak używać kosmetyków

Reklama

Zobacz Kingę Rusin bez makijażu, myjącą nogi po biegu: