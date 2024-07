Victoria i David Beckham uchodzą za jedną z najbardziej udanych gwiazdorskich par. Niedawno świętowali 18. rocznicę ślubu i mogłoby się wydawać, że ich związek jest trwały oraz udany. Niestety, w mediach ukazały się właśnie niepokojące informacje dotyczące ich małżeństwa. O co chodzi?

Kryzys w związku Victorii i Davida

"The Sun" informuje, że małżeństwo Victorii i Davida Beckhamów to "czysty układ". Ponoć nic ich nie łączy, a cała relacja to jedynie gra na potrzeby mediów, kontraktów reklamowych oraz dzieci. Gazeta donosi także, że Victoria i David już od dawna ze sobą nie sypiają. Ponoć w niedawno zakupionej willi mają dwie oddzielne sypialnie z łazienkami.

Dlaczego w takim razie Victoria i David wciąż są ze sobą? "The Sun" twierdzi, że wartość ich małżeństwa jest ogromna i rozwód zupełnie im się nie opłaca.

Czy to możliwe, że związek Beckhamów jest fikcją?

Victoria i David są ze sobą już 18 lat!

