Dokładnie 20 lat temu ruszyły zdjęcia na planie "M jak miłość"! Choć trudno w to uwierzyć, to uwielbiany przez widzów serial rozpoczął się już w 2000 roku. Widzowie pokochali produkcję o rodzinie Mostowiaków i do dziś hit Telewizyjnej Dwójki przyciąga miliony osób przed telewizory. A Wy oglądacie "M jak miłość" od pierwszego odcinka? Jesteście pewni, że o bohaterach serialu wiecie naprawdę wszystko? Jeżeli tak to spróbujcie rozwiązać nasz QUIZ z "M jak miłość"!

Rozpoczynamy naszą zabawę!

