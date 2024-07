Paweł Deląg od dawna zapowiadał w wywiadach ślub z ukochaną Emmą Kiworkową. Termin ceremonii był wprawdzie owiany tajemnicą, ale mimo upływu czasu, o ślubie pary mówiło się raczej niewiele. W końcu jeden z tabloidów poinformował, że zakochani postanowili się rozstać. Aktor ostro skomentował te plotki na swoim Facebooku przy okazji szokujących pomówień innej gazety. Przypomnijmy: Tabloid sugeruje, że Deląg jest gejem. Aktor z oburzeniem odniósł się do plotek

Wszystko jednak wskazuje na to, że mimo zaprzeczeń Deląga, para rzeczywiście się rozstała. Ostatnio z lotniska w Warszawie Emmę odbierała tylko jej mama, a na palcu Kiworkowej próżno było szukać pierścionka zaręczynowego. Jak donosi "Gala", to właśnie ona podjęła decyzję o rozstaniu i zapadła ona podczas jej wakacji z dziećmi. Pani stomatolog doszła do wniosku, że różnice dzielące ją z ukochanym są zbyt duże, aby zdecydować się na wspólne życie.



To Emma zakończyła ten związek. Oddała Pawłowi pierścionek zaręczynowy i poprosiła, by zabrał z jej domu swoje rzeczy. Emma spędziła letni urlop z córkami nad morzem. Tam podjęła ostateczną decyzję o rozstaniu. Podobno dojrzewała do niej od dłuższego czasu. Jednym z powodów miała być ciągła nieobecność Pawła w Polsce. Powoli stawało się dla niej jasne, że po ślubie aktor raczej nie zmieni stylu życia. W końcu postanowiła, że lepiej rozstać się przed ślubem niż po nim. A wiedziała już, że zbyt wiele ich różni, by mogli stworzyć szczęśliwą rodzinę - czytamy w "Gali", która powołuje się na osobę blisko związaną z Emmą.

