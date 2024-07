Paweł Deląg od dłuższego czasu zapowiadał, że nosi się z zamiarem poślubienia swojej narzeczonej, choć nie chciał zdradzić, na kiedy planują tę uroczystość. Ostatnio jednak pojawiły się plotki, że ceremonia stanęła pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy: Deląg i Kiworkowa planowali ślub. Wszystko skończyło się inaczej

To jeszcze nie wszystko. Jeden z tabloidów sugerował na podstawie starego zdjęcia z Michałem Pirógiem, że Paweł Deląg jest... gejem. Aktor postanowił rozprawić się z plotkami i na swoim Facebooku opublikował ostre oświadczenie, w którym skarży się na stan kolorowej prasy, przypominając jednocześnie o skandalicznej wiadomości o domniemanej śmierci Anny Przybylskiej. Zdementował też plotkę o rozstaniu z narzeczoną.



Uważam ,że Polska w pewien sposób jest krajem bezprawia. A wolne media to kpina. Czy wolność mediów polega na tym ,że mogą pisać co im silna na język przyniesie, kłamiąc, manipulując? I jakże czują się bezkarne , że nie ponoszą odpowiedzialności za swoje publikacje. Przypominam Wam chociażby niedawną publikacje w sprawie Ani Przybylskiej. A my z Emmą mamy się bardzo dobrze. I tyle - czytamy na jego profilu.