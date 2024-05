Maj 2024 to miesiąc obfitujący w kolejne wspaniałe wydarzenia w życiu zawodowym Dody! Już w najbliższy weekend wokalistkę zobaczymy na Polsat Hit Festiwal, a teraz kolei możemy podziwiać jej najnowszy teledysk ze Smolastym. Klip do utworu "Nie żałuję" jest kontynuacją do "Nim zajdzie słońce", który był prawdziwym hitem. Fani nie mają wątpliwości, że tym razem też tak się stanie!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Dodą, która opowiedziała nam o swojej kolejnej współpracy ze Smolastym. Przyznała nawet wprost, że było jej go szkoda. Dlaczego?

Duety Dody i Smolastego podbiły serca fanów, więc nic dziwnego, że już w pierwszych godzinach od premiery ich nowego klipu, tym razem do utworu "Nie żałuję", pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy i komplementów. Nie ulega wątpliwości, że Doda i Smolasty świetnie się ze sobą dogadują i tym samym każda ich współpraca układa się doskonale. Przed naszą kamerą artystka wyjawiła nieco więcej szczegółów na ten temat:

Dobrze mi się z nim współpracuje. Przyszedł na plan słuchajcie dwa dni z rzędu. (...) Ma bardzo dużo zajęć, bo wcześniej grał koncerty, więc był bardzo zmęczony. Szkoda mi go było naprawdę już pod koniec. (...) Jestem bardzo zadowolona, mieliśmy tego samego reżysera co do ,,Nim zajdzie słońce'', więc historia się toczy. Toczy z teledysku do teledysku, to jest super.

- przyznała przed naszą kamerą Doda