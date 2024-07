1 z 7

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan oraz synowie Małgosi polecieli razem na święta wielkanocne do Norwegii. Para pojechała do brata Radka, który na co dzień mieszka w Norwegii. Już wczoraj pochwalili się niesamowitymi zdjęciami widoków! A w niedzielę wszyscy razem usiedli do wspólnego wielkanocnego śniadania.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się wspólnymi zdjęciami z Radkiem i jej synami z wyjątkowego świątecznego dnia. Jak spędzili poranek? Najpierw zabrali się za układanie klocków lego, a potem zaczęli prawdziwe świętowanie przy wielkanocnym, bogato zdobionym stole.

Zobacz WIĘCEJ PIĘKNYCH ZDJĘĆ Z WIELKANOCY ROZENKÓW-MAJDANÓW W NASZEJ GALERII! Zazdrościcie im takiego świętowania w Norwegii?

ZOBACZ: "Pytanie hańby! Kompromitacja!" Czego boją się Rozenek, Rusin i inni uczestnicy "Milionerów"?

Zobacz też: Internauta skrytykował Małgorzatę Rozenek za to zdjęcie z synami. Teraz gwiazda odpowiada! Co napisała?

Więcej: Ulubiony kosmetyk Małgorzaty Rozenek-Majdan