Czy Rozalia Mancewicz planuje rodzeństwo dla Henia? Okazuje się, że śliczna modelka ma w planach jeszcze co najmniej dwoje maluszków. Wraz ze swoim mężem planuje powiększenie rodziny, co zdradziła w rozmowie z Party.pl:

Na pewno chcemy mieć córeczkę i jeszcze jednego synka, dlatego spotka nas jeszcze to wielkie szczęście.

A czy Rozalia Mancewicz przeprowadzi się na stałe do Warszawy i zacznie pracować jako modelka na pełen etat? Okazuje się, że gwiazda ma kompletnie inne priorytety:

Miałam szansę zostać tutaj, w Warszawie i pracować w tej branży. Ale to był mój wybór i wróciłam do Białegostoku, w moje rodzinne strony i przyjeżdzam tutaj tylko na sesje zdjęciowe, jakieś eventy. Nie planuję przeprowadzić się do Warszawy. Jestem bardzo rodzinna, lubię spokój, nigdzie się nie spieszyć.