Roksana Węgiel to niewątpliwie jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. O jej nowych projektach i sukcesach zawodowych dowiadujemy się co chwila, a teraz napłynęły do nas kolejne, radosne wieści. Ukochana Kevina Mgleja właśnie przekazała wspaniałą nowinę! Fani są zachwyceni.

Ostatnio w życiu Roksany Węgiel dzieje się mnóstwo pięknych rzeczy - zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Jej wielka miłość z Kevinem Mglejem kwitnie, a poza tym młoda gwiazda nie zwalnia tempa w kontekście rozwoju swojej kariery. Przed wokalistką naprawdę intensywny czas, bo za chwilę rusza "Taniec z gwiazdami", w którym Roksana Węgiel jest jedną z największych gwiazd, a ponadto piosenkarka oczywiście nie zapomina o muzycznych występach.

Co więcej, Roxie właśnie ogłosiła radosną nowinę, że już 6 marca odbędzie się jej... sekretny koncert! Jakby tego było mało, młoda gwiazda ma właśnie podczas tego wydarzenia przekazać swoim fanom coś bardzo ważnego.

Gwiazda opublikowała również w tej sprawie specjalny post na swoim Instagramie. Podkreśliła jeszcze raz swoim odbiorcom, że będzie to naprawdę wyjątkowy koncert, który zapoczątkuje coś nowego.

