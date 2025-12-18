W dniu 29. urodzin Kevina Mgleja, Roksana Węgiel postanowiła uczcić tę okazję w wyjątkowy sposób. Artystka przygotowała niespodziankę, jaką okazał się imponujący tort z narciarskimi akcentami, który zaprezentowała na InstaStories. Jak relacjonowała w mediach społecznościowych artystka, każda chwila spędzona z ukochanym to dla niej prezent. Miłość kwitnie!

Roksana Węgiel zaskoczyła męża urodzinowym tortem

Urodzinowe świętowanie w luksusowym kurorcie, osobisty tort z motywami narciarskimi i pełne emocji wyznania - tak wyglądał ten wyjątkowy dzień Kevina u boku Roksany Węgiel. Wyjątkowa chwila w St. Moritz na długo zapadnie w pamięci fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów w odpowiedzi na urodzinowy wpis artystki.

Wszystkiego najlepszego dla mojego męża, mojej miłości i najlepszego przyjaciela. Każdy dzień z Tobą to prezent.Kocham Cię najmocniej @kevinmglej ! napisała Roxie mężowi

Wyjątkowy prezent urodzinowy od Roxy dla Kevina

Kevin Mglej właśnie skończył 29 lat. Para jest małżeństwem od ubiegłego roku i często dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Tym razem oboje zdecydowali się na świętowanie urodzin w wyjątkowej scenerii. Para spędziła przedświąteczny czas w górskim kurorcie, skąd Roksana Węgiel opublikowała wspólne zdjęcie z mężem.

Potem artystka przygotowała słodką niespodziankę dla męża, jaką okazał się tort, na którym pojawiły się figurki przypominające narciarzy. Widać, że Roxy Węgiel mocno wspiera pasje swojego męża. Zobaczcie, jak wygląda to cudo!

