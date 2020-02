Roxie Węgiel w kontrowersyjnym rapie! To już nie ta sama słodka nastolatka, którą znasz...

Roxie Węgiel spędza czas na Dominikanie, gdzie wybrała się po części z powodów zawodowych. Przy okazji zdecydowała się na iście festiwalowy look. W kolorowych warkoczach, które niewątpliwie są szaloną stylizacją, wygląda jednak dużo poważniej niż w swojej naturalnej fryzurze. Na swoim profilu na Tik Toku opublikowała również nagranie, na którym prezentuje zupełnie nowy wizerunek. Ma on bardzo mało wspólnego z tym, który już znamy. Czy idolka nastolatek zdecyduje się na zwrot w karierze?

Roxie Węgiel zostanie raperką?

Roxie Węgiel wyrasta na jedną z topowych polskich wokalistek. Na razie jest nastolatką, ale jeżeli dalej rozwijać umiejętności wokalne, to ma szanse na wielką karierę. Przy okazji pobytu na Dominikanie, gdzie uczestniczy w akcji promocyjnej Radia Eska, Roxie nagrała Tik Toka do piosenki JackBoys "Out West". Właśnie w taki sposób przygotowywała się do swojego koncertu w tropikach. Po nagraniu widać, że nawet w takim nurcie muzycznym odnajduje się doskonale. Zresztą idealnym przykładem jest jedna z jej najnowszych piosenek "MVP", na którym możemy przekonać się jak Roxie radzi sobie z rapem w rzeczywistości.

Czy w przyszłości zdecyduje się na radykalną zmianę kierunku muzycznego? Preferencje Roxie jako wokalistki cały czas się kształtują, jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz nas zaskoczy!

Roxie Węgiel rapowała do piosenki "Out West". Narazie to zwykła zabawa ale może w przyszłości spróbuje swoich sił jako raperka? Wygląda na to, że to wokalistka, dla której nie straszne są żadne wyzwania.

Roxie Węgiel aktualnie przebywa na Dominikanie. Towarzyszą jej tata Rafał oraz młodszy brat Maks.

Czy Roxie Węgiel zdecyduje się na zmianę kierunku muzycznego?