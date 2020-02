Roxie Węgiel to najbardziej zapracowana nastolatka w Polsce. Młodzi ludzie uwielbiają jej styl, chociaż ona sama niejednokrotnie została skrytykowana za sposób w jaki się ubiera. Jedyną rzeczą, z którą nastolatka raczej nie eksperymentowała były włosy. Do tej pory zdecydowała się jedynie na skrócenie ich długości. Jednak na najnowszych zdjęciach Roksanę ciężko jest rozpoznać! Młoda gwiazda postawiła na fryzurę, którą kochają gwiazdy, i która zdecydowanie kojarzy się z latem!

Nowa fryzura Roxie Węgiel

Nie ma śladu po prostych brązowych włosach Roxie Węgiel, do których do tej pory przyzwyczaiła swoich fanów. 15-latka pochwaliła się szałowymi neonowymi, różowymi warkoczykami, które idealnie sprawdzają się jako fryzury festiwalowe i idealne na lato. Dlaczego zdecydowała się na nie w środku zimy? Czyżby tak bardzo tęskniła za wysokimi temperaturami? Okazuje się, że Roxie spędzi najbliższe dni na Dominikanie i to z tego powodu zdecydowała się na taką wakacyjną fryzurę. Warkocze Roxie powstały z syntetycznych włosów i bardzo łatwo będzie je ściągnąć. Nie jest to zmiana na stałe, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie!

Poznalibyście ją na ulicy?

Roxie Węgiel zmieniła fryzurę. Postawiła na długie neonowe warkoczyki, które pokochały także gwiazdy na całym świecie.

Roxie Węgiel do tej pory raczej nie eksperymentowała z fryzurą. Raz na jednym z koncertów pojawiła się w ekstrawaganckiej peruce, ale była to pojedyncza decyzja. Do tej pory zdecydowała się jedynie na skrócenie długości włosów.