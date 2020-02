Roksana Węgiel ze łzami w oczach w niezwykle ważnym projekcie o depresji. To trzeba zobaczyć 

23 luty to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji popularny twórca, Reżyser Życia, postanowił stworzyć niezwykle ważny społecznie projekt ukazujący ten problem. Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od wieku. Daniel Rusin do swojego filmu zaprosił m. in. Annę Dereszowską, Roxie Węgiel oraz popularną youtuberkę Weronikę Sowę znaną jako Wersow.

Roxie Węgiel w filmie "Znikające dzieci. Nastoletnia depresja" Reżysera Życia

Najnowszy film Reżysera Życia pt. "Znikające dzieci. Nastoletnia depresja" to kilkanaście minut mocnego materiału, ukazującego problem depresji wśród młodych ludzi. Twórca w szokujący sposób zwrócił również uwagę na to, jak bardzo niezauważalny jest to problem. W filmie, u boku Anny Dereszowskiej wystąpiły idolki młodego pokolenia Roxie Węgiel (ponad 987 tysięcy obserwujących na Instagramie) oraz Weronika Sowa (ponad 1,6 miliona obserwujących na Instagramie). Jak wspomniał sam twórca, każda z odtwórczyń głównych ról pochodzi z innego świata i było to ich pierwsze doświadczenie aktorskie. Zaangażowanie gwiazd młodego pokolenia w ten ważny projekt pozwoli również na dotarcie do większego grona odbiorców. Uświadamianie o depresji oraz sposobach walki z nią jest niezwykle ważne, szczególnie w obliczu tego, jak bardzo ją lekceważymy, nie tylko jako chorujący ale również jako otoczenie, co często doprowadza do tragedii.

Roksana Węgiel napisała również kilka zdań od siebie na temat problemu depresji, który został poruszony w filmie. 15-latka zdaje sobie sprawę ilu młodych ludzi obserwuje ją w sieci. Postanowiła wykorzystać swoje zasięgi, aby głośno poruszyć temat depresji oraz walki z nią.

23 lutego-Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresja to niestety bardzo powszechny problem w dzisiejszych czasach. Miałam okazje wziąć udział w cudownym projekcie @rezyser.zycia było to bardzo emocjonujące doświadczenie, pierwszy raz mogłam sprawdzić się w roli aktorki, możliwość współpracy z tak wspaniałymi ludźmi jest po prostu bezcenna.❤️ Bardzo dziękuję za możliwość bycia częścią czegoś tak ważnego. Mamy nadzieje, że ten film będzie mógł w jakiś sposób komuś pomóc... Jeśli macie jakiś problem porozmawiajcie z kimś zaufanym, z kimś kto Was wesprze i pomoże. Kocham Was. - napisała Roksana na swoim Instagramie

Roksana Węgiel sama bardzo szybko musiała dorosnąć. W imię spełnianych wciąż marzeń musiała zrezygnować z części dzieciństwa. Nastolatka jest narażona na ciągłą ocenę i krytykę nie tylko w show-biznesie ale również w sieci. Niedawno opublikowała poruszający wpis dotyczący hejtu. Jako niekwestionowana gwiazda młodego pokolenia ma świadomość tego, jak duży ma wpływ wśród dzieci i młodzieży, dlatego jej głos w sprawie walki z depresją jest znaczący.

Jednocześnie warto wspomnieć, że był to debiut aktorski Roksany Węgiel w projekcie filmowym i poradziła sobie świetnie.