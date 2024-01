Roksana Węgiel wypoczywa właśnie na wakacjach w Omanie razem ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Wokalistka chętnie relacjonuje swoją podróż w mediach społecznościowych, ale nie zawsze spotyka się z przyjemnymi komentarzami. Piosenkarka ma tego dość i właśnie znalazła sposób, żeby sobie z nimi poradzić.

Roxie Węgiel nie wytrzymała. Podjęła stanowcze kroki ws. komentarzy

11 stycznia Roksana Węgiel obchodziła swoje 19. urodziny, dlatego znajomi przygotowali dla niej imprezę niespodziankę. To jednak nie wszystko, bo wokalistka razem ze swoim narzeczonym postanowiła uczcić urodziny wyjazdem do Omanu. Na Instagramie Roksana Węgiel kusi na wakacjach w odważnych strojach, które podkreślają jej wysportowaną figurę. Warto dodać, że nawet na urlopie wokalistka nie odpuszcza treningów- nic dziwnego w końcu prezentuje się fenomenalnie.

Roksana Węgiel chętnie chwali się zdjęciami z wakacji ze swoim ukochanym, na których pokazuje, jak spędzają wspólnie czas na tle zjawiskowych krajobrazów. Nie da się ukryć, że relacje gwiazdy wzbudzają niemałą sensację i nie zawsze tylko te pozytywne.

Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia - nic więc dziwnego, że wszystko, co robi jest oceniane przez innych. Wygląda na to, że wokalistka ma dość zgryźliwych komentarzy pod jej postami i zaczęła je usuwać, co zauważył jeden z internautów.

Większość komentarzy usunięta XD hit — zauważył jeden z internautów.

Inni zaś nie szczędzili jej komplementów i podziwiali za silny charakter.

Trzeba mieć mocną psyche, żeby znosić te niektóre hejterskie komentarze. Pozdro węgielku

Jakie cudowne zdjęcie — piszą internauci.

Roksana Węgiel Instagram @roxie_wegiel