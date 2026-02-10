Roxie Węgiel to jedna z najbardziej popularnych piosenkarek młodego pokolenia. Pierwszy raz rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w "The Voice Kids", który wygrała. Kolejny sukces Roxie był już międzynarodowy, bowiem została laureatką Eurowizji Junior, co zapewniło jej rozgłos nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Dziś Roxie wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na swoje muzyczne umiejętności, lecz także szeroko komentowane w mediach życie prywatne. Tym razem znów pokazała kadry z bardzo prywatnej dla siebie chwili.

Wielkie emocje u Roxie Węgiel! Świętuje z całą rodziną

Roxie Węgiel nie ustaje w rozwijaniu swojej kariery muzycznej. Piosenkarka z powodzeniem nagrywa kolejne albumy muzyczne i występuje na największych i najważniejszych scenach w Polsce, między innymi w Opolu i Sopocie. Równie duże zainteresowanie w mediach budzi też jej życie rodzinne. Prywatnie jest żoną muzyka i producenta Kevina Mgleja, a ich sesja ślubna do dziś podziwiana jest przez Internautów. Na co dzień para nie szczędzi swoim fanom ujęć ze swojego prywatnego życia i nie inaczej było tym razem.

Wieczorem Roxie Węgiel pokazała swoim obserwatorom na Instagramie pełne emocji i wzruszeń zdjęcia z rodzinnej uroczystości. Na fotografiach gwiazda zapozowała w przytuleniu ze swoim bratem Tymkiem, który świętował swoje szóste urodziny. Pierwsze ze zdjęć Roxie opatrzyła opisem:

Tymuś. Mój młodszy brat ma już 6 lat.

Na fotografiach zauważyć można również oryginalnie przystrojony tort. Dekoracje przedstawiają barwy piłkarskiej reprezentacji Barcelony, co zdradza sportowe zainteresowania sześcioletniego Tymka.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej zachwycają na wspólnym zdjęciu

Roxie Węgiel i Kevin Mglej w ostatnich miesiącach często dzielą się z fanami zdjęciami oraz nagraniami z siłowni. Jak zdradzili na swoim kolejnym InstaStories, urodzinowy dzień Tymka zakończyli treningiem na siłowni znajdującej się w rodzinnym mieście piosenkarki.

Tylko spójrzcie na te kadry!

Roxie świętuje urodziny brata, fot. Instagram roxie_wegiel