Roxie Węgiel po raz kolejny udowodniła, że lubi dzielić się z fanami nawet tymi najbardziej prywatnymi chwilami. Wieczorem podzieliła się wzruszającymi kadrami z domu i nie kryła swojej radości.
Roxie Węgiel to jedna z najbardziej popularnych piosenkarek młodego pokolenia. Pierwszy raz rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w "The Voice Kids", który wygrała. Kolejny sukces Roxie był już międzynarodowy, bowiem została laureatką Eurowizji Junior, co zapewniło jej rozgłos nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Dziś Roxie wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na swoje muzyczne umiejętności, lecz także szeroko komentowane w mediach życie prywatne. Tym razem znów pokazała kadry z bardzo prywatnej dla siebie chwili.
Wielkie emocje u Roxie Węgiel! Świętuje z całą rodziną
Roxie Węgiel nie ustaje w rozwijaniu swojej kariery muzycznej. Piosenkarka z powodzeniem nagrywa kolejne albumy muzyczne i występuje na największych i najważniejszych scenach w Polsce, między innymi w Opolu i Sopocie. Równie duże zainteresowanie w mediach budzi też jej życie rodzinne. Prywatnie jest żoną muzyka i producenta Kevina Mgleja, a ich sesja ślubna do dziś podziwiana jest przez Internautów. Na co dzień para nie szczędzi swoim fanom ujęć ze swojego prywatnego życia i nie inaczej było tym razem.
Wieczorem Roxie Węgiel pokazała swoim obserwatorom na Instagramie pełne emocji i wzruszeń zdjęcia z rodzinnej uroczystości. Na fotografiach gwiazda zapozowała w przytuleniu ze swoim bratem Tymkiem, który świętował swoje szóste urodziny. Pierwsze ze zdjęć Roxie opatrzyła opisem:
Tymuś. Mój młodszy brat ma już 6 lat.
Na fotografiach zauważyć można również oryginalnie przystrojony tort. Dekoracje przedstawiają barwy piłkarskiej reprezentacji Barcelony, co zdradza sportowe zainteresowania sześcioletniego Tymka.
Roxie Węgiel i Kevin Mglej zachwycają na wspólnym zdjęciu
Roxie Węgiel i Kevin Mglej w ostatnich miesiącach często dzielą się z fanami zdjęciami oraz nagraniami z siłowni. Jak zdradzili na swoim kolejnym InstaStories, urodzinowy dzień Tymka zakończyli treningiem na siłowni znajdującej się w rodzinnym mieście piosenkarki.
