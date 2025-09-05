5 września 2025 roku para prezydencka Karol i Marta Nawroccy wraz z dziećmi, Antonim i Kasią, wzięła udział w oficjalnej audiencji u papieża Leona XIV. Spotkanie miało miejsce w Watykanie i było częścią zagranicznej podróży prezydenta RP, która obejmowała m.in. wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do spotkania z Donaldem Trumpem. Watykańska audiencja prezydenckiej rodziny wzbudziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Uwagę zagranicznych mediów przyciągnął szczególnie symboliczny gest Marty Nawrockiej, który nadał spotkaniu głęboki wymiar.

Reklama

Duchowy początek prezydenckiej wizyty – modlitwa w Bazylice św. Piotra

We wtorek po południu, 4 września 2025 roku, prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną rozpoczął swoją wizytę w Watykanie od wejścia do Bazyliki św. Piotra. Rodzina prezydencka symbolicznie przeszła przez Drzwi Święte – gest ten ma wymiar duchowy i jest ściśle związany z tradycją Roku Jubileuszowego w Kościele katolickim. W tym wyjątkowym miejscu prezydent Nawrocki udał się na modlitwę do grobu św. Jana Pawła II, wyrażając duchowe powiązania z polskim papieżem. Był to wyraźny sygnał, że wizyta w Watykanie rozpoczęła się od głębokiego, religijnego przeżycia.

W wizycie w Bazylice uczestniczyła także rodzina prezydenta. Obecność bliskich podkreślała rodzinny charakter spotkania i duchowe zjednoczenie w modlitwie. W symbolicznym geście cała rodzina przeszła przez Drzwi Święte, które są jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w katolickim świecie. Fotografie wykonane podczas tego wydarzenia dokumentują nie tylko obecność Karola Nawrockiego, ale również jego rodziny, w atmosferze skupienia i modlitwy.

Hołd dla Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra

Dzień przed audiencją, 4 września 2025 roku, prezydent Karol Nawrocki oraz jego rodzina odwiedzili Bazylikę Św. Piotra w Watykanie. W trakcie wizyty złożyli kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II, oddając cześć papieżowi Polakowi.

To wzruszające wydarzenie miało miejsce tuż po spotkaniu prezydenta RP z premier Włoch Giorgią Meloni w Palazzo Chigi w Rzymie. Złożenie hołdu Janowi Pawłowi II było mocnym sygnałem pamięci i duchowej więzi Polaków z Watykanem oraz osobą świętego papieża.

Mantylka Marty Nawrockiej i prezent dla papieża

Podczas audiencji z papieżem Marta Nawrocka pojawiła się w mantylce – koronkowym nakryciu głowy, które dawniej stanowiło obowiązkowy element kobiecego stroju w obecności Ojca Świętego. Choć dziś nie jest już wymagane, mantylka wciąż uchodzi za wyraz szacunku wobec miejsca i osoby papieża. Stylizacja pierwszej damy RP wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych. Uznano ją za wyjątkowo dostojną i pełną szacunku.

Podczas audiencji w Watykanie Karol Nawrocki wręczył papieżowi wyjątkowy dar – obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ten symboliczny gest miał podkreślić znaczenie polskiej historii i duchowości, a także nawiązać do jedynego w Polsce objawienia maryjnego uznanego przez Kościół. Podarunek spotkał się z życzliwym przyjęciem, a sama chwila była pełna podniosłości i wzajemnego szacunku.

Zobacz także: Znamy menu lunchu Karola Nawrockiego w Białym Domu! Tak przyjęto prezydenta Polski

Grzegorz GALAZKA/East News Prezydent Nawrocki żona na audiencji u papieża Leona XIV

Reklama

Grzegorz GALAZKA/East News Prezydent Nawrocki żona na audiencji u papieża Leona XIV