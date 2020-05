Rossmann wyprzedaże. Podkład Bourjois Healthy Mix tańszy o 55 procent! Oto 5 hitów, które musisz upolować

Rossmann zaczął już wielką wyprzedaż na kosmetyki do makijażu - 55 procent. Wyprzedaż rozpoczęła się w sobotę, 16 maja 2020 roku, potrwa do końca miesiąca (lub do wyczerpania zapasów). Przecenione są m.in. tusze do rzęs, cienie do powiek, podkłady, pudry i wiele, wiele innych kosmetyków i akcesoriów. My przygotowaliśmy specjalnie dla was podsumowanie, co warto kupić w Rossmannie na wyprzedaży. Oto 5 prawdziwych hitów, które znikną z Rossmanna w pierwszej kolejności.

1. Na wyprzedaży w Rossmannie znajdziecie m.in. hitowy podkład Bourjois Healthy Mix. Przed promocją kosztował 64,99 zł. Kiedy doliczymy do niego promocję - 55 procent, okazuje się że podkład Bourjois może być już wasz za... jedyne 29 złotych. Spieszcie się, bo ten podkład tak tani jeszcze nie był!

2. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Z pewnością na tusz do rzęs Eveline. W regularnej cenie kosztuje 15,99 zł - w promocji w Rossmannie możecie kupić go za 7,19 zł.

3. To nie koniec. Szukając prawdziwych perełek w Rossmannie, szukajcie też pomadek Les Chocolats Ultra Matte L'Oreal Paris. Pomadki kosztowały wcześniej 58,99 zł. Teraz każda z nich kosztuje 26,54 zł.

4. Nasza kolejna propozycja to transparentny puder WIBO BANANA. Przed wyprzedażą kosztował 19,49 zł, teraz kupicie go za 8,77 zł!

5. Nasza propozycja numer pięć to podkład AA, Ideal Tone Foundation. Jego pierwotna cena to 16,99 zł. Na wyprzedaży w Rossmannie kupicie go za 7,64 zł!