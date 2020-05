Rossmann wyprzedaje hitowy tusz do rzęs za 7 złotych! "Pogrubia i wydłuża, daje efekt nieziemskiego wachlarza!"

Tusz do rzęs Eveline Magnetic Look Mascara jest teraz na wielkiej wyprzedaży w Rossmannie. Wcześniej kosztował 15,99 zł, a teraz możecie go kupić za 7,19 zł - wszystko za sprawą wielkiej promocji - 55 proc. na większość kosmetyków do makijażu w Rossmannie. A jak działa sam tusz? Czy jest godny polecenia? Według producenta, tusz Eveline Magnetic Look Mascara ma zapewnić natychmiastowy efekt mocno pogrubionych i gęstych rzęs. Dodatkowo ma je mocno podkręcić dzięki wyprofilowanej, silikonowej szczoteczce Flexy Brush, która również równomiernie rozprowadza tusz na rzęsach, nie pozostawiając grudek. Czy to co obiecuje producent tuszu Eveline Magnetic Look Mascara, zgodne jest z prawdą? Wizażanki, oceniły że... tak!

Tusz został oceniony na 4,3 gwiazdki na 5 na forum Wizażu. To bardzo dobry wynik! W szczególności, kiedy spojrzymy na stosunek jakości do ceny!

Tusz ma fajną silikonową szczoteczkę - bardzo dokładnie rozczesuje rzęsy, nie sklejając ich. Jest głównie wydłużający, ale z użyciem dwóch warstw można uzyskać efekt pogrubionych, fajnych rzęs.

Nie spodziewałam się, że tusz za kilkanaście złotych może dawać całkiem fajny efekt. Ma silikonową, długą, dosyć giętką szczoteczkę, która może nie przypaść do gustu wielu użytkownikom. Tusz ani rzadki, ani gęsty - w sam raz. Efekt jaki daje na rzęsach jest bardzo ładny. Rzęsy są idealnie rozdzielone, delikatnie pogrubione, podkręcone. Efekt utrzymuje się 8-10 godzin. Tusz nie osypuje się ani nie tworzy efektu pandy. Łatwo się zmywa.

Ten tusz do rzęs jest jednym z moich ulubionych. Świetnie pogrubia (a nawet i wydłuża) rzęsy, dając efekt nieziemskiego wachlarza. Spokojnie można nakładać 2 lub nawet 3 warstwy, bez obawy o sklejenie rzęs. Cały dzień wytrzymuje bez osypywania i kruszenia się. Cena bardzo przystępna, szczoteczka taka jak lubię- dobrze się nią pracuje - piszą Wizażanki.

Jego opakowanie wygląda tak, dlatego kiedy będziecie szukać promocji w Rossmannie, koniecznie weźcie go do koszyka! Wcześniej kosztował 15,99 zł, a teraz możecie go kupić za 7,19 zł.