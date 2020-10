Rossmann. Wyprzedaż kosmetyków do makijażu do 60 procent taniej startuje dziś! Oto nowy regulamin. Co się zmieniło?

Niezwykła promocja w Rossmannie na kosmetyki do makijażu zaczyna się już dziś! Mega na makijaż, czyli makijażowe hity w najlepszych cenach! Już 16 października w Rossmannie startuje niezwykła akcja. Ponad 1400 kosmetyków do makijażu będzie przecenionych aż o 60%.

Promocja rozpocznie się w piątek, 16 października i potrwa do soboty, 31 października. Rabatem będzie objętych ponad 2700 artykułów, z czego aż 1434 kupimy o 60% taniej. Na pozostałe produkty zostaną naliczone rabaty od 25 do 46%.

Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.

Wyprzedaż w Rossmannie - przecenione produkty

Będzie to niepowtarzalna okazja żeby ulubione produkty do makijażu kupić w tak atrakcyjnych cenach. Np. za Rimmel, Stay Matte, puder w kamieniu zamiast 29,99 zapłacimy tylko 11,99 zł. Wibo, pomada do brwi kosztować nas będzie jedynie 10,79 zł. Max Factor, 2000 Calorie, pogrubiający tusz do rzęs, czarny zostanie obniżony z 36,99 na 14,79 zł. Cena Bourjois, różu do policzków spadnie z 56,99 do 22,79 zł. L’Oréal Paris, True Match, podkład, 2N vanilla będzie można kupić już za 27,19 zł, a Maybelline, Affinitone, korektor, nr 01 Nude Beige za 13,19 zł. L’Oréal Paris, Bambi Eye False Lash, Extra Black, tusz do rzęs, ekstra czarny, podkręcający i wydłużający zostanie przeceniony z 65,99 na 26,39 zł, a Bourjois, Healthy Mix, krem BB z witaminami z 58,99, na 23,59 zł. Cieszącą się dużą popularnością dwufazową szminkę o długotrwałym efekcie Max Factor, Lipfinity Lip Colour kupimy już za 25,99 zł, a matujący podkład do twarzy Maybelline, Fit Me! Jedynie za 13,59.

Promocja łączy się z innymi akcjami (akcją „Senior”, Listą +).

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy kryjący podkład 45 proc. taniej. Niezależnie od warunków wygląda idealnie przez kilkanaście godzin!

A ty na co będziesz polować na wielkiej wyprzedaży w Rossmannie?

Mat. pras. Rossmann

A ty na co się skusisz podczas obecnej wyprzedaży w Rossmannie?