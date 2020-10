Rossmann. Wielka wyprzedaż na makijaż 2+2 w październiku. Znamy datę i zasady! Co się zmienia?

Czas na wielką wyprzedaż w Rossmannie na makijaż 2+2. Już od tego piątku, czyli 16 października, w Rossmannie rozpoczyna się wielka październikowa wyprzedaż na kosmetyki do makijażu. Potrwa do soboty 31 października. Co to oznacza w praktyce? Kolorówka, czyli wszelkie kosmetyki do makijażu twarzy, m.in. rozświetlacze, korektory, tusze do rzęsy, podkłady, szminki, błyszczyki, cienie do oczu, bronzery i wiele, wiele innych kosmetyków będzie przecenionych, nawet o 60 procent!

Zobacz także: Ulubiony podkład Bourjois 30 proc. taniej w Rossmannie! "Idealnie kryje i nie zmazuje się cały dzień"

Rossmann - wyprzedaż 2+2 na makijaż - regulamin

Jeśli chcesz coś upolować na październikowej wyprzedaży w Rossmannie, będziesz musiała należeć do Klubu Rossmanna, czyli posiadać aplikację drogerii. Przypominamy, że promocja na kolorówkę w Rossmannie na październik 2020 będzie obowiązywała stacjonarnie i online - to bardzo dobra wiadomość, ponieważ ostatnia promocja działała tylko w sklepach stacjonarnych.

Zobacz także: Rossmann sprzedaje najlepszą brązującą piankę za grosze: "Moje blade nogi stały się opalone, jakbym spędziła tydzień na słońcu"

A ty skusisz się w październiku na makijażowe szaleństwo w Rossmannie?

EastNews

My z pewnością zapolujemy na kilka hitów! Na co na przykład? Na róż do policzków Bourjois przeceniony z 56,99 zł na 22,99 zł lub tusz 2000 Calories Max Factor przeceniony z 36,99 zł na 14,99 zł. Radzimy też wam zwrócić uwagę na podkład Healthy Mix Bourois przeceniony z 65,99 zł na 26,39 zł! Jak widzicie, kilka perełek z pewnością uda się wam upolować!

My już nie możemy się doczekać!