Ten podkład z Rossmanna to letni must have. Wygląda jak druga skóra i zapewnia efekt glow

Wraz z nadejściem lata czas na dobre przestawić się na lekkie podkłady. Najlepiej na te, które mają dodatkowo właściwości nawilżające. Dzięki nim nie tylko nie obciążają skóry, ale dodatkowo chronią ją przed nadmierną utratą wody i wysuszeniem. Poza tym nadają cerze zdrowy wygląd i glow, które w tym sezonie jest szczególnie w cenie. Jednym z produktów tego typu jest podkład Aqua Jelly Make-Up marki Bell z serii Hypoallergenic.

Mat. prasowe

Lekki, letni podkład z Rossmanna

Według producenta jest to fluid nawilżająco-matujący o konsystencji galaretki, który działa chłodząco. W praktyce jednak jego formuła jest raczej żelowa, co nie zmienia faktu, że i tak łatwo równomiernie rozprowadzić ją po skórze i nie daje efektu chłodzenia. Zapewnia niewielkie krycie - bardziej wyrównuje koloryt niż maskuje niedoskonałości, przez co wygląda bardzo naturalnie, wręcz jak druga skóra. Błędem jest też nazywanie podkładu Aqua Jelly Make-Up matującym. Daje on satynowe i świetliste wykończenie, co jest zdecydowanym plusem, gdyż cera wygląda po nim bardzo świeżo. Nieźle utrzymuje się na skórze, choć ma tendencję do ścierania się i nie jest to zbyt trwały produkt. Kluczowe jest jednak to, że faktycznie nie przesusza cery i nie zapycha porów. Kosmetyk dostępny jest w Rossmannie za niecałe 30 zł. Na wizażu został oceniony na 3,9 w pięciopunktowej skali.

„Jestem bardzo zadowolona z tego podkładu. Nie obciąża cery i sprawia, że wygląda naturalnie. Kryje też wszystkie niedoskonałości, a przy tym nie daje efektu maski. Jest naprawdę delikatny, a jedna pompka produktu wystarcza na pokrycie całej twarzy. ”

„Jest lekki, ma przyjemną konsystencję i dobrze przykrywa drobne przebarwienia. Nie szkodzi też mojej wybrednej cerze i nie powoduje powstawania niedoskonałości. Łatwo się rozprowadza i jest idealny na lato.”

„Marka bell, a szczególnie seria hypoallergenic jest jedną z moich ulubionych, a ten podkład to absolutny must have. Pięknie i bardzo naturalnie wygląda na twarzy. Mam cerę tłustą, na której czasami pojawiają się niedoskonałości oraz szybko zapychają mi się pory, a ten fluid świetnie sobie radzi.” - podsumowują wizażanki.