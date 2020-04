Rossmann wyprzedaje hitowy tusz Bourjois za połowę ceny! "Efekt wachlarza rzęs gwarantowany!"

Idealny tusz Bourjois Volume Reveal Mascara jest teraz na wyprzedaży w Rossmannie. Rossmann ogłosił kolejną promocję na część kolorówki - tym razem my wypatrzyliśmy właśnie to cudo, które jest jednym z największych ulubieńców Wizażanek. Tusz bez żadnej promocji jest niestety dość drogi - kosztuje około 60 złotych, ale obecna cena w Rossmannie jest bardzo okazyjna - możecie go teraz kupić za 39,99 zł.

Idealnie pogrubione, wydłużone i podkręcone rzęsy to podstawa każdego makijażu, dlatego tuszu Bourjois możecie używać tak naprawdę na co dzień i liczbą warstw stopniować grubość waszych rzęs. Wizażanki są nim zachwycone. Tusz na stronie wizaż.pl ma ocenę 4,4 na 5 gwiazdek:

Gwarantowany wachlarz rzęs po każdej aplikacji! Znakomicie rozdziela i dokładnie tuszuje rzęsy, dzięki czemu jestem w stanie szybciej wyjść z domu bez konieczności dodatkowego rozczesywania zlepionych włosków.

Genialnie rozczesuje każdą rzęsę z osobna, nie sklejając ich. Wystarczająca jest nawet pojedyncza warstwa, maksymalnie dwie warstwy, żeby uzyskać efekt wyrazistego, zalotnego spojrzenia.

Pierwsza warstwa daje nam bardzo dobry efekt wydłużonych i pogrubionych rzęs, a z każdą kolejną warstwą możemy sprawić, że rzęsy będą jeszcze dłuższe - piszą Wizażanki.

Skusicie się na tę okazję? Bo my na pewno tak!

Zobacz także: Lila make-up czyli makijaż idealny na wiosnę 2020 i… karnawał! Jak go wykonać i komu pasuje?

Bourjois, Volume Reveal Mascara, Adjustable Volume (tusz do rzęs pogrubiający) kosztuje teraz w Rossmannie 39,99 zł (wcześniej 60,99 zł).