Wyprzedaż w Rossmannie. Hitowy puder Bourjois jest teraz o 30 procent tańszy: "Daje efekt porcelanowej i gładkiej skóry"

Szukasz idealnego pudru do twarzy, który ukryje twoje zmęczenie i wydobędzie blask skóry przy jednoczesnym jej matowieniu? Znaleźliśmy go! Oto ulubiony puder Wizażanek - Bourjois Healthy Mix jest teraz na wyprzedaży w Rossmannie! Puder, który zdobył w ogólnej ocenie 4,5 na 5 gwiazdek (ponad 150 recenzji!) kosztował jeszcze niedawno w Rossmannie 64,99 zł - teraz jest w promocji i możecie go kupić za 43,99 zł. Puder Bourjois Healthy Mix zawiera dodatkowo witaminy B5, C, E. Dostępny jest w kilku kolorach: Light Bronze, Dark Beige czy Vanilla. Skąd wziął się fenomen tego pudru? Po pierwsze, jest bardzo trwały i przez długi czas sprawia, że nasza skóra się nie świeci. Po drugie, Bourjois Healthy Mix nie daje efektu maski - delikatnie widać go na twarzy, ale bardziej można porównać ten efekt do porcelanowej, gładkiej skóry - a właśnie to chcemy uzyskać, zgadza się?

Oto kilka z komentarzy na forum Wizażu na temat pudru marki Bourjois Healthy Mix:

Rewelacyjny produkt, kolor Vanilla z dodatkiem pożądanym żółtym pigmentem. Świetne krycie, lekka formuła, przyjemny zapach. Skóra wygląda na świeżą.

Bardzo dobrze kryje niedoskonałości i matuje skórę. Przez długi czas nie ma efektu świecenia. Nie podkreśla suchych skórek i nie wysusza.

Ten puder ma w sobie wszystko to co powinien zwierać tego typu idealny produkt. Przede wszystkim utrwala i matuje ale w taki nienachalny sposób. To fakt - widać go na skórze ale mi pomimo cery suchej ten efekt się podoba. Nie powiedziałabym, że jest to efekt maski, ale raczej takiej porcelanowej, gładkiej skóry - to tylko kilka z opinii Wizażanek na forum.

Właśnie tego podkładu szukajcie w Rossmannie. Taj wygląda kultowy już Bourjois Healthy Mix (obecnie w promocji możecie go dostać za 43,99 zł).