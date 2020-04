Rossmann rozpoczął wyprzedaż -50 proc. na kosmetyki do makijażu! Znamy listę marek i szczegóły akcji

Nareszcie! Rossmann rozpoczął długo wyczekiwaną przez klientki wielką wyprzedaż kosmetyków do makijażu sięgającą nawet -50 procent. Na wyprzedaży w Rossmannie znajdziecie m.in. takie perełki jak: rozświetlacz marki Lovely przeceniony z 11,90 zł na 7,99 zł, puder brązujący do twarzy Bourjois przeceniony z 69,99 zł na 44,99 zł, podkład True Match L'Oreal przeceniony z 69,99 zł na 43,99 zł, tusz do rzęs Lash Sensational Maybelline przeceniony z 36,99 zł na 23,99 zł czy rozświetlacz w płynie AA przeceniony z 36,99 zł na 23,49 zł. Oczywiście to tylko kilka przykładów.

Promocja na kosmetyki do makijażu trwa w Rossmannie do 24 kwietnia 2020 roku. Kosmetyki możesz kupić w sklepach stacjonarnych, ale również online.

Wśród marek, które biorą udział w akcji wyprzedażowej w Rossmannie, są:

Wibo,

Bourjois,

Eveline,

Delia,

AA,

SinSkin,

PUPA,

L'Oreal,

Maybelline,

NYX,

Lovely,

Rimmel,

Revolution Pro,

Max Factor.

Oczywiście lista ta jest o wiele dłuższa. Szczegóły znajdziecie na stronie Rossmanna.

Skusicie się w tym roku na wyprzedażowe szaleństwo w Rossmannie? Rossmann na razie nie przewiduje wielkiej promocji 2+2. Na szczęście kilka pozycji jest naprawdę interesujących!