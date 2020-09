Rossmann ogłosił wielką wyprzedaż do -70 proc. we wrześniu! Znamy listę kosmetyków do makijażu, które będą przecenione

Nareszcie! Wyprzedaż w Rossmannie na kosmetyki do makijażu zaczyna się 16 września i potrwa dokładnie dwa tygodnie od tego dnia. Rossmann w tym roku zmienia zupełnie zasady wyprzedaży kolorówki. Tak naprawdę w tym roku nie ma zasad! Nie będzie stałego rabatu - kosmetyki do makijażu będą przecenione od 40 do nawet 70 procent. Część kosmetyków będziecie mogli kupić na zasadzie promocji 1+1. Nie będzie również żadnych ograniczeń - będziesz mogła kupić na wyprzedaży tylko jeden produkt, a jeśli zechcesz - to nawet 12!

Musicie jednak o czymś pamiętać! W trakcie wyprzedaży w Rossmannie nie będzie możliwości zrealizowania zakupów online z odbiorem w drogerii. Możecie jednak skorzystać z przesyłki kurierskiej - ta opcja będzie cały czas dostępna.

Rossmann wyprzedaż wrzesień 2020. Lista przecenionych kosmetyków do makijażu

Które kosmetyki będziesz mogła kupić taniej na wyprzedaży w Rossmannie? Oto oficjalna lista kosmetyków ze strony Rossmanna. Przecenione będą kosmetyki do:

twarzy: podkłady, korektory, pudry, bronzery, róże, rozświetlacze, bazy

oczy: cienie, tusze do rzęs, kredki do oczu, eyelinery, produkty do makijażu brwi, bazy pod cienie, odżywki do rzęs

ust: pomadki, balsamy ochronne do ust, konturówki

paznokci: lakiery, bazy i top coat, odżywki

Czekamy na więcej informacji, które pojawią się już niebawem na stronie Rossmanna. Oczywiście my również będziemy was o nich informować na bieżąco!

Mat.prasowe

Rossmann z pewnością znów nas nie zawiedzie, jeśli chodzi o wyprzedaż na kosmetyki do makijażu. Na co będziecie polować?