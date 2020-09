Rossmann ogłosił wyprzedaż do -70 proc. na kosmetyki do makijażu. Znamy datę i szczegóły!

Wielka wyprzedaż w Rossmannie na kosmetyki do makijażu zaczyna się już niebawem. Dokładnie od 16 do 30 września 2020 roku - czyli przez równe dwa tygodnie swoje ulubione kosmetyki do makijażu będziecie mogli kupić w Rossmannie w okazyjnych cenach - większość produktów będzie przeceniona od 40 nawet 70 procent. Poniżej przedstawiamy główne zasady wrześniowej promocji w Rossmannie na kolorówkę, szczegóły oraz częściową listę przecenionych produktów.

Rossmann wyprzedaż kolorówki wrzesień 2020 - zasady i regulamin

Promocja na kolorówkę tej jesieni potrwa w Rossmannie aż 2 tygodnie – od 16 do 30 września 2020 roku. W odróżnieniu od dotychczasowych akcji nie będzie obowiązywał stały rabat, lecz mnóstwo indywidualnych promocji na produkty oraz marki makijażowe. Możecie się spodziewać zniżek w wysokości 40, 50, 60, a nawet 70%, a także ofert opartych na zasadzie 1+1 gratis.

Do tej pory zniżka w Rossmannie obowiązywała przy zakupie minimum trzech różnych kosmetyków do makijażu. Teraz nie ma takiego ograniczenia. Możesz wrzucić do koszyka tylko jeden produkt, a nawet 10! I tak będziecie mogli skorzystać z oferty wyprzedażowej.

Wyprzedaż w Rossmannie wrzesień 2020 - kto może skorzystać?

Dobra wiadomość jest taka, że mogą z wyprzedażowego szaleństwa w Rossmannie na kosmetyki do makijażu mogą skorzystać nie tylko członkowie Klubu Rossmann, ale absolutnie wszyscy klienci. Jeśli jednak masz swoją członkowską kartę - warto o niej pamiętać przy zakupach i ją zeskanować - dzięki temu naliczą ci się dodatkowe punkty. Z promocji możesz skorzystać tyle razy, ile tylko zechcesz - nie ma ograniczeń.

Ważna informacja jest taka, że w trakcie trwania wyprzedaży w Rossmannie nie będzie możliwości zrealizowania zakupów online z odbiorem w drogerii. Można jednak skorzystać z przesyłki kurierskiej.

Wyprzedaż Rossmann - co można kupić nawet 70 procent taniej?

W Rossmannie przecenione będą m.in. gęstsze fluidy, które oprócz krycia zapewnią cerze dodatkową ochronę, bazy, korektory, pomadki, cienie do powiek, tusze do rzęs i o wiele, wiele więcej.

Oto oficjalna lista kosmetyków ze strony Rossmanna. Przecenione będą kosmetyki do: