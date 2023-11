1 z 18

1 września, dzieci wróciły do szkoły. Choć może wydawać się to nieprawdopodobnie, ale gwiazdy też kiedyś były dziećmi i chodziły do szkoły! Jak wyglądały w tym czasie? Mamy dla Was kilka zdjęć. Ciekawe czy je rozpoznacie? Zaczynamy od...

No właśnie. Ada Fijał wygląda na tej fotce na bardzo pilna uczennicę.

Zobaczcie jak wyglądali w dzieciństwie m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Kinga Rusin, Anna i Robert Lewandowscy, Weronika Rosati, Anna Dereszowska, Piotr Kupicha, Mikołaj Krawczyk, Sylwia Grzeszczak czy Elżbieta Zapendowska!

Kto nadal jest podobny do siebie z dzieciństwa, a kto w ogóle siebie nie przypomina?

