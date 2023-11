Weronika Rosati i Robert Śmigielski nie są już razem! Zaledwie na początku grudnia 2017 roku aktorka w USA urodziła córeczkę Elizabeth. Po powrocie do Polski w relacji z ojcem małej zaczęło się coś psuć - para ostatecznie się rozstała - i w tym momencie nie widzi żadnych szans na powrót do siebie. Menadżerka Rosati oficjalnie to potwierdziła.

A co się stanie z ich córką? Jak podzielą się opieką? (Zobacz też: Kto zajmie się półroczną Elizabeth po rozstaniu Rosati z partnerem?! NOWE FAKTY w najnowszym "Party"!) Zobaczcie nasze wideo, żeby przypomnieć sobie historię ich miłości i zobaczyć, dlaczego to rzeczywiście koniec.

