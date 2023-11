Nowy numer "Party" do kupienia już od poniedziałku! A co znajdziecie w środku? Temat numer jeden to oczywiście rozstanie Weroniki Rosati z jej partnerem Robertem Śmigielskim! Dlaczego para powiedziała sobie "dość" i nie chce kontynuować swojego związku? Jak podzielą się opieką nad ich córeczką Elizabeth? O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym "Party"!

Reklama

DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD WIDEO

Wywiad z Anją Rubik, stare zdjęcia WAGS, co jeszcze w "Party"?

A co jeszcze znajdziecie w wakacyjnym numerze "Party"? Wyjątkowy wywiad z Anją Rubik - dlaczego walczy z plastikiem (Ocalić ocean. Zobaczcie nową sesję Anji Rubik)? Stare zdjęcia polskich WAGS - przypomnijcie sobie jak jeszcze kilka lat temu wyglądała Ania Lewandowska! Oraz wspaniała wiadomość dla fanów Basi Kurdej-Szatan i jej męża Rafała - Rafał Szatan wystąpi w hitowym show! Jakim?

Wszystkiego dowiecie się z najnowszego numeru "Party". Szukajcie "Party" już od poniedziałku - tylko w dobrych punktach sprzedaży!

Co w nowym numerze?

To koniec związku z Robertem Śmigielskim.

Reklama

W "Party" znajdziecie też wyjątkowy wywiad z Anją Rubik.